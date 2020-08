Polytec-Ergebnis drehte im Halbjahr ins Minus

So hat das Unternehmen bereits im ersten Quartal 2020 ein Werk in Aksaray (Türkei) mit 130 Mitarbeitern dichtgemacht, nachdem der Lkw-Markt in der Türkei "fast komplett zum Erliegen" gekommen war. Bis Ende des Jahres soll überdies das Werk im niederländischen Putte mit 190 Stellen zugesperrt werden, sagte ein Polytec-Sprecher auf APA-Anfrage.

Zudem stehe die Schließung eines Werkes in Deutschland an, Näheres wolle man aber noch nicht bekanntgeben. Darüber hinaus werde geprüft, ob noch weitere Werke geschlossen werden müssen, so der Sprecher weiter. Standorte in Österreich seien derzeit nicht betroffen.