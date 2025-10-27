Holz- und Pelletskauf vorm Winter: Polizei warnt vor Betrügern

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Polizei warnt vor Fake-Onlineshops beim Kauf von Pellets und anderen Heizmaterialien wie Briketts und Brennholz. Derzeit werde vermehrt mit einer Betrugsmasche agiert, bei der Vorauszahlungen von Kunden einbehalten werden, ohne dass Ware geliefert wird. "Cyber-Kriminelle locken mit extrem günstigen Preisen und einer professionell wirkenden Website", teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag anlässlich der beginnenden Heizsaison in einer Aussendung mit.

Vorsicht bei extrem günstigen Preisen Geraten wurde, misstrauisch zu bleiben und den Anbieter zu überprüfen. Fehlt ein Impressum oder sind die Angaben unvollständig oder unglaubwürdig, sollte dort nicht eingekauft werden. Um Warnungen und Erfahrungsberichte zu finden, sollte in einer Suchmaschine der Name des Anbieters zusammen mit Begriffen wie "Betrug", "Fake", "Erfahrung" oder "Problem" eingegeben werden. "Extreme Preisnachlässe und Angebote, die weit unter dem marktüblichen Durchschnitt liegen, sind ein starkes Alarmzeichen für einen Fake-Shop", hieß es weiters.