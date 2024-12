Die Anton Wottle Maschinen- und Weinpressenbau GmbH mit Sitz im niederösterreichischen Poysdorf ist insolvent. Über das Traditionsunternehmen wurde am Mittwoch am Landesgericht Korneuburg ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet, berichtete der KSV1870 in einer Aussendung. Der 1923 gegründete Betrieb ist nach eigenen Angaben Österreichs einziger Weinpressenhersteller. Betroffen sind knapp 20 Beschäftigte.