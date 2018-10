Pilotregion Österreich: Der Lift schreit, bevor er streikt

Rückkehr des "Liftboy"

Abseits der Wartung stecke noch mehr Innovation im Aufzug, sagt Bora Gülan. In der Anfangszeit gab es den Liftboy, der jeden kannte, der einstieg. Das sei in den 1930ern wegrationalisiert worden, kehre aber über die Technologie zurück. So könnte eine Kabine parat stehen, weil der Aufzug anhand des Smartphones erkennt, wer ankommt.

Integrierte Videosysteme bemerken, in welchem Stock eine Menschenansammlung wartet oder wo jeden Tag zur selben Zeit ein Event stattfindet. Das senke den Platzbedarf in den Gebäuden, steigere die Effizienz und Zuverlässigkeit. Einige Aufzugssysteme seien zudem so energieeffizient, dass sie „weniger Strom aus dem Netz ziehen als ein Haartrockner“, sagt Gülan.