Pierer Mobility: Sesselrücken im Aufsichtsrat

Es werden sich Dinesh Thapar (CFO der Bajaj Auto Limited) sowie die Rechtsanwälte Ernst Chalupsky und Ewald Oberhammer der Wahl für die Nachfolge stellen, so das Unternehmen Montagnacht.

Beim börsennotierte KTM-Mutterunternehmen Pierer Mobility stehen Veränderungen im Aufsichtsrat an. Der Vorsitzende Stephan Zöchling , sein Stellvertreter Rajiv Bajaj und Friedrich Roithner legen ihre Aufsichtsratsmandate mit der nächsten ordentlichen Hauptversammlung am 23. Juni 2025 zurück .

Zwischen dem langjährigen KTM-Chef Stefan Pierer und Remus-Chef Stephan Zöchling soll es zuletzt Ungereimtheiten gegeben haben. Laut Medienberichten hat Pierer Aktien an Zöchlings Dabepo Holding verpfändet, die dieser mangels Rückzahlung nun zu Geld machen könnte.

Indische Bajaj Auto hatte KTM gerettet

Am 22. Mai des heurigen Jahres hatte der indische KTM-Miteigentümer Bajaj Auto International Holdings den Motorradhersteller KTM vor der endgültigen Pleite gerettet indem die Holding die Quote an die Gläubiger der insolventen KTM bezahlt hatte.

450 Mio. Euro wurden in Form eines Darlehens eingebracht, weitere 150 Mio. Euro kamen von Pierer Mobility.