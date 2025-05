KTM gerettet: Finanzierung steht

Die Pierer Mobility sowie der insolvente Motorradhersteller KTM haben nach eigenen Angaben Finanzierungszusagen zur Erfüllung der 30-Prozent-Barquote im KTM-Insolvenzverfahren erhalten. Das teilten die Unternehmen in einer Ad-hoc-Mitteilung in der Nacht auf Dienstag mit.

Geld muss bis 23. Mai beim Sanierungsverwalter sein

Ende November 2024 war KTM insolvent geworden und hatte ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beantragt. 1.200 Gläubiger meldeten Forderungen in der Höhe von rund 2,2 Mrd. Euro an. Am 25. Februar nahmen die Gläubiger im Landesgericht Ried im Innkreis mehrheitlich den Sanierungsplan an.

Dieser sieht eine Barquote von 30 Prozent vor. Langt das Geld bis 23. Mai nicht bei Sanierungsverwalter Peter Vogl ein, würde dies das Ende des Sanierungs- sowie die Eröffnung eines Konkursverfahrens bedeuten.