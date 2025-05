Interessent aus OÖ?

BRP Rotax mit Sitz in Gunskirchen, Oberösterreich, ist schon länger an der insolventen KTM AG dran. Rotax kennt das Geschäft gut, liefert der Konzern doch Motoren an die Motorrad-Hersteller Aprilia und BMW. BRP Rotax setzte im Geschäftsjahr 2023/24 etwa 1,3 Mrd. Euro um und erzielte einen Bilanzgewinn in Höhe von mehr als 112 Mio. Euro. Der kanadische Mutterkonzern BRP setzte zuletzt mit rund 20.000 Mitarbeitern umgerechnet 4,89 Mrd. Euro um.

Doch neben dem Quotenerfordernis von 600 Millionen Euro benötigt KTM auch Geld für den operativen Betrieb, der erst in zwei Monaten wieder aufgenommen wird. In der Zwischenzeit wird der Lagerbestand von 130.000 Bikes abverkauft, was das benötigte Geld in die Kasse spülen soll.