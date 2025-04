50 Millionen Euro für Bestellungen

In der Zwischenzeit werden die gelagerten Motorrädern abverkauft, was ganz gut laufen soll. Damit kann KTM Einnahmen lukrieren. Dem Vernehmen nach sollen Teile dieser Einnahmen aber an eine Bank geflossen sein, die Forderungen eingetrieben hat.

Indes müssen noch weitere 50 Millionen Euro vom indischen KTM-Miteigentümer Bajaj fließen, damit KTM Bestellungen bei seinen Lieferanten tätigen kann. Bekanntlich steht die Produktion in Mattighofen bis August still, weil die entsprechenden Bauteile für den Zusammenbau der Motorräder fehlen.

Doch auch beim Zahlenwerk der börsennotierten Pierer Mobility gibt es Probleme. „Es gibt derzeit keine positive Fortbestehensprognose und keine testierte Bilanz für das Geschäftsjahr 2024“, sagt ein Insider.