Große Pensionslücke, wenig Finanzwissen: Die Vorsorge hat Luft nach oben

Im Regierungsprogramm sind einige Verbesserungen im Bereich der betrieblichen und privaten Pensionsvorsorge verankert, geschehen ist diesbezüglich noch wenig. Die Ergänzung der unter Druck geratenen staatlichen Pension findet auch die Unterstützung der Sozialpartner. Aber: Aufgrund der angespannten budgetären Situation sind bisher vor allem Verschärfungen im Pensionsbereich beschlossen worden - beispielsweise der erschwerte Zugang zur Korridorpension oder die höheren Krankenversicherungsbeiträge für Pensionisten.

Dabei zeigt eine am Donnerstag präsentierte Umfrage unter 1000 Österreicherinnen und Österreichern von Raiffeisen Capital Management (RCM) und der Raiffeisen Versicherung, eine Marke von Uniqa, gehörige Probleme im Vorsorgebereich auf. Nicht einmal die Hälfte der Befragten kennt das 3-Säulen-Modell der Altersvorsorge

Acht von zehn Befragten rechen mit weiteren Anpassungen beim Pensionsantrittsalter bis 2033

Knapp ein Viertel hat keine Kenntnisse zur eigenen Pensionslücke: 30 Prozent bei Frauen, 15 Prozent bei Männern.

RCM-Chef Hannes Cizek und Uniqa-Vorständin Sabine Pfeffer fordern daher unter anderem steuerliche Anreize für die private Vorsorge - sie sei nicht nur Privatsache. "Die Fondsbranche fordert seit langem, Kapitalerträge aus langfristigen Wertpapieranlagen, die speziell für die Altersvorsorge bestimmt sind, von der Kapitalertragssteuer zu befreien oder zu einem reduzierten Steuersatz zu besteuern", so Cizek. Denkbar wären auch steuerlich absetzbare Altersvorsorgekonten und steuerlich begünstigte Sparpläne, bei denen die Erträge erst im Pensionsalter besteuert werden.