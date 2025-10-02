Die politischen Debatten über die Finanzierbarkeit des staatlichen Pensionssystems, der sogenannten ersten Säule, zeigen Wirkung.

Die heimischen Versicherungen melden für das erste Halbjahr 2005 erstmals seit etlichen Jahren wieder Zuwächse im Neugeschäft mit der Lebensversicherung. Über die gesamte Branche erhöhten sich die Prämien im ersten Halbjahr 2025 im Jahresabstand um 3,67 Prozent auf 2,73 Milliarden Euro. Das Wachstum betrifft zwar vor allem Einmalerläge (Prämie wird im Vorhinein als Gesamtsumme einbezahlt). Doch einige Anbieter vermelden bereits wieder einen Zuwachs bei den Polizzen gegen laufende Prämien, der klassischen privaten Pensionsvorsorge. „Der Grund ist die Verunsicherung in der Bevölkerung“, erklärte Ralf Müller, CEO der Wiener Städtischen, am Mittwochabend bei einer Veranstaltung des Finanzjournalistenforums über die Zukunft des Pensionssystems im Wiener Ringturm. Als größter heimischer Lebensversicherer forciere die Wiener Städtische die private Altersvorsorge stark und habe schon seit zwei, drei Jahren Zuwächse. Im Vorjahr stiegen auch die Einnahmen gegen laufende Prämien um 1,5 Prozent auf 1,08 Milliarden Euro, im ersten Halbjahr um 1,8 Prozent auf 573 Millionen Euro.

Die erste Säule sei ein wichtiger Anker und das Umlagesystem in Österreich sehr stabil. Allerdings seien die Pensionen im Umlagesystem praktisch kreditfinanziert, sagte Müller, der eine Anhebung des gesetzlichen Antrittsalters fordert. Diesen Schritt hätte man bereits vor zehn Jahren setzen müssen, „schon damals war die Entwicklung absehbar“. Derzeit verwalten die privaten Lebensversicherer rund 65 Milliarden Euro an Kapitalanlagen, die Pensionskassen für die betriebliche Vorsorge rund 30 Milliarden. Christine Mayrhuber, Vorsitzende der Alterssicherungskommission, räumte ein, Österreich habe ein „sehr generöses System und strukturelle Probleme, dieses zu finanzieren“. Das Wachstum der Lohnsumme reiche nicht, um die Dynamik zu decken. Daher müsse kurzfristig dringend auf der Einnahmenseite etwas getan werden. Die Wifo-Expertin urgierte wieder Maßnahmen zur Bekämpfung der „zu hohen Arbeitslosigkeit“. Sie rät außerdem, das Valorisierungssystem für die jährliche Anpassung der Pensionen neu aufzustellen. Die meisten EU-Länder hätten Mischsysteme, also eine breitere Basis als lediglich die Inflation.

