Pelletsheizungen überholen Ölheizungen in Niederösterreich

Mit Stand Ende Juni wurden in Niederösterreich 61.000 installierte Pelletsheizungen gemeldet. Erstmals sind es mehr als Ölheizungen (59.800). Der Branchenverband ProPellets Austria und die Landesregierung sehen das als Meilenstein der Wärmewende . "Dass in Niederösterreich als erstem Bundesland Pelletheizungen vor Ölheizungen liegen, zeigt, dass die Haushalte raus wollen aus fossilen Brennstoffen und dass sinnvolle Förderungen dafür wirken", sagt proPellets Austria Geschäftsführerin Doris Stiksl .

Kärntner Haushalte heizen noch öfter mit Pellets

Bei der Dichte an Pelletsheizungen (76,5 pro 1.000 Haushalte) liegt Niederösterreich bundesweit auf Rang zwei. In Kärnten sind es 98 Pelletsheizungen pro 1.000 Haushalte. In Kärnten sind Ölheizungen allerdings noch verbreiteter. Beim Heizen gibt es zwischen Bundesländern einige Unterschiede.

Die am meisten verbreitete erneuerbare Heizform in Niederösterreich sind Wärmepumpen. Sie werden in 152.000 Haushalten eingesetzt.

Beim aktuellen Tempo und weiterhin verlässlichen Förderungen für den Heizungstausch kann Niederösterreich, so die Analyse von ProPellets Austria, den kompletten Ausstieg aus Ölheizungen bis 2035 schaffen – damit liege Niederösterreich mit Oberösterreich im Spitzenfeld.