Peek & Cloppenburg: 87 Mitarbeiter zur Kündigung beim AMS angemeldet

Beim Modehändler Peek & Cloppenburg B.V. & Co. KG in Wien kommt zu einem Stellenabbau. Konkret werden am Warenverteilzentrum in Wien-Strebersdorf 87 der 117 Stellen gestrichen. Eine entsprechende Anzeige über die beabsichtigte Auflösung von Dienstverhältnissen wurde beim Frühwarnsystem des AMS gemäß § 45a AMFG gemacht.

Diese 87 Dienstverhältnisse, die 81 Frauen und sechs Männer betreffen, sollen bis Mitte Juli 2026 aufgelöst werden. Betroffen sind 67 Arbeiterinnen und Arbeiter sowie 20 Angestellte.

Begründet wird der Wegfall der Stellen „mit der Restrukturierung der operativen Lagerlogistik und Administration sowie der unterstützenden Funktionsbereiche“. Zur Abfederung des Stellenabbaus wurde ein Sozialplan bzw. eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen.

Peek & Cloppenburg beschäftigte 2024 in Österreich rund 2.000 Mitarbeiter. Zum Konzern mit Sitz in Wien zählen auch die Geschäfte in Dänemark, Osteuropa und Asien. Insgesamt werden somit rund 6.200 Mitarbeiter beschäftigt.