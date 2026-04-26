Rekordzahl an Passagieren: Kreuzfahrten beliebter denn je

Die weltweiten Passagierzahlen auf Kreuzfahrt-Schiffen sind nach Angaben des Branchenverbands Clia im vergangenen Jahr abermals gestiegen. Die Zahl der Gäste von Hochseekreuzfahrten lag demnach bei 37,2 Millionen, was im Vergleich zu 2024 einem Plus um 7,5 Prozent entsprach, wie die deutsche Vertretung des internationalen Verbands mit Sitz in Washington mitteilte. Laut Clia handelt es sich um einen historischen Höchstwert.

Die Gästezahl blieb trotz des Anstiegs aber leicht hinter der Prognose zurück. In der vorigen Ausgabe des jährlichen "State of the Cruise Industry Report" war mit 37,7 Millionen Gästen im Jahr 2025 gerechnet worden.