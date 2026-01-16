TUI erwartet starken Reisesommer: Kreuzfahrten im Aufwind

Der Reiseveranstalter TUI Österreich meldet eine deutlich bessere Buchungslage für den Sommer 2026. „Wir sehen einen klaren Trend zum Vorausplanen – vor allem Familien wollen Sicherheit“, erklärt TUI-Österreich-Geschäftsführer Gottfried Math am Donnerstag im Rahmen der Wiener Ferienmesse.

Der Familienanteil bei den Sommerbuchungen liege aktuell bei 42 Prozent und damit um vier Prozentpunkte über dem Vorjahr. Strandurlaube, All-inclusive-Angebote und Kreuzfahrten prägen das Reiseverhalten der Österreicherinnen und Österreicher.

Laut einer Umfrage des britischen Markt- und Meinungsforschungsinstituts YouGov planen 85 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher im heurigen Jahr zumindest eine Urlaubsreise, mehr als die Hälfte möchte sogar öfter verreisen als noch 2024. An der Online-Umfrage nahmen 1.001 Personen in Österreich zwischen 17. und 29. Dezember 2025 teil.

An der Spitze steht mit 76 Prozent weiterhin der Strandurlaub. Besonders gefragt sind Mittelmeerdestinationen wie Griechenland, Spanien, Italien, die Türkei und Kroatien, aber auch Fernziele wie die USA, Thailand oder der Indische Ozean gewinnen an Bedeutung. All-inclusive-Reisen liegen im Trend. Laut Math machen sie 58 Prozent der Buchungen aus.