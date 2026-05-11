Umstrittene Paketabgabe: Gesetzesvorschlag nun in Begutachtung

Rund 280 Millionen Euro jährlich soll die umstrittene Paketabgabe dem Bund und den Ländern bringen. Den Gesetzesentwurf legte die Regierung am Montag dem Parlament vor. Der ursprüngliche Plan, nur für Sendungen aus Drittstaaten eine Paketabgabe einzuführen, ließ sich rechtlich nicht umsetzen, berichten "Zeit im Bild" und "Der Standard". Daher werden ab Ende September 2 Euro pro Sendung für inländische Paketzustellungen fällig, wenn Unternehmen Pakete an Endverbraucher senden.

Allerdings sieht der Gesetzesentwurf einige Ausnahmen vor. So gilt die Abgabe nur für Geschäfte mit Endkunden, B2B-Onlineshops sind davon also nicht betroffen. Die Regelung gilt zudem nur für Unternehmen im Versandhandel mit mehr als 100 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Neben den großen Plattformen wie Temu oder Shein sind damit auch heimische Versandhändler wie die Otto Austria Group oder Electronic4you betroffen.