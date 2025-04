Osterferien mit dem Auto: Was Tanken rund um Österreich kostet

In Deutschland ist für 50 Liter Diesel um rund drei Euro mehr zu zahlen, für 50 Liter Eurosuper um elf Euro. In der Schweiz kosten 50 Liter Eurosuper um 15 Euro und Diesel um fast 21 Euro mehr.

Der VCÖ hat sich vor den Osterfeiertagen die Spritpreise in den umliegenden Ländern angesehen: In Italien kostet eine 50-Liter Tankfüllung Diesel im Schnitt um über sechs Euro mehr als in Österreich, 50 Liter Eurosuper um zwölf Euro mehr.

In Slowenien kostet Diesel etwa gleich viel wie in Österreich, 50 Liter Eurosuper sind um knapp mehr als zwei Euro günstiger. In Ungarn sind die Spritpreise nur geringfügig niedriger als in Österreich - 50 Liter Eurosuper um zwei Euro, 50 Liter Diesel um rund einen Euro.

Innerhalb der EU sind die Spritpreise in Dänemark am höchsten und in Bulgarien (Eurosuper) beziehungsweise Malta (Diesel) am niedrigsten, rechnete der Verkehrsclub am Freitag vor.