Start-up gegen Lieferlücken: vom Zahnimplantat bis Flugzeugteil

Inwiefern?

Man sieht auf einen Blick, welche Bauteile gewisse Fertiger produzieren können, in welchen Toleranzklassen sie das schaffen, welche Maschinen sie verwenden und wo sie fertigen. Letzteres ist vor allem dann interessant, wenn ich gleich ums Eck jemanden habe und ich mir damit hohe Transportkosten erspare; und ökologisch ist es obendrein. Ich kann aber auch gezielt in gewisse Regionen gehen, also Local-Sourcing betreiben.

Wird Corona auch künftig seine Spuren bei der Produktion hinterlassen?

Wir sehen ja, was es bedeutet, wenn die Transport- und Produktionswege abgeschnitten werden. Und wir sehen auch, was die Produktion im eigenen Land oder in Europa für einen Stellenwert hat. Das Coronavirus wird sich auf die globale Situation auswirken. Ich gehe daher davon aus, dass viele Produktionsschritte wieder nach Europa zurückkehren werden. Man wird sich überlegen, ob man auch künftig alles in der Ferne vergibt oder ob es doch besser ist, zu einem minimal höheren Preis in nächster Umgebung zu vergeben.

Welche Sicherheiten kann Orderfox den Partnern bieten?

Gleich mehrere. Zum einen kann der CNC-Fertiger (Computerized Numerical Control, zu deutsch Computerisierte numerische Steuerung, Anm.) seine Ausfallszeiten minimieren und der Auftraggeber hat eine Liefergarantie. Wir haben Unternehmen als Partner, die stellen Produkte unterschiedlicher Art her: Über Orderfox werden von kleinen Dentalstiften, die Zahnimplantate tragen, bis hin zu riesigen Teilen für Boeing abgewickelt. Die Bereiche reichen von Flugzeugtechnik, Autobau, Medizintechnik, Bahntechnik, Sondermaschinenbau bis hin zu Gelddruckmaschinen. Das ist aber noch nicht alles: Denn für all diese besonderen Bereiche liegen Zertifizierungen vor. Unternehmen brauchen also gar nicht warten, dass die Produktion starten kann.