OMV verkauft Gaskonzession für 594 Mio. Dollar an Lukoil

Die OMV verkauft ihren Anteil an der Ghasha-Konzession an das russische Unternehmen Lukoil. Der Kaufpreis beträgt 594 Millionen Dollar (umgerechnet 524 Millionen Euro). Von dieser Summe werden 100 Millionen Dollar als Transaktionkosten abgezogen, wie die Nachrichtenagentur Interfax beschreibt. Die OMV hielt 5 Prozent an der Ghasha-Konzession im Persischen Golf, Lukoil zuvor ebenso. Mit dem Verkauf kann Lukoil seinen Anteil nun auf 10 Prozent erhöhen.