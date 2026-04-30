OMV-Bilanz: Iran-Krieg belastet Öl- und Gasproduktion

Der teilstaatliche Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV hat im ersten Quartal 2026 Einbußen im operativen Geschäft erlitten. Wie das Unternehmen am Donnerstag in Wien mitteilte, sank das um Lagereffekte bereinigte Operative Ergebnis (Clean CCS) vor Sondereffekten im Jahresvergleich um 12 Prozent auf 1,025 Mrd. Euro. Maßgeblich dafür war ein schwächeres Marktumfeld im Bereich Energy, während die Chemiesparte Zuwächse verzeichnete.

Das Marktumfeld war zu Jahresbeginn stark vom Iran-Krieg geprägt. Die OMV-Kohlenwasserstoffproduktion verringerte sich im ersten Quartal um 7 Prozent auf 288.000 Fass pro Tag (boe/d). Das Unternehmen begründete das mit temporären Schließungen infolge des Krieges und mit natürlichen Förderrückgängen. Die weltweite Unterbrechung der Rohölströme führte in der Sparte Fuels zudem zu einmaligen operativen Hedging-Verlusten in Höhe von rund 100 Mio. Euro. OMV-Chef Alfred Stern verwies darauf, dass man "trotz eines stark volatilen Marktumfelds und der durch den Konflikt im Nahen Osten verursachten Unterbrechungen der Lieferketten" ein solides Ergebnis erzielt habe.

Trotz gestiegener Absatzmengen verzeichnete die OMV im Tankstellengeschäft einen deutlichen Ergebnisrückgang. Die Verkaufsmengen an den europäischen Zapfsäulen legten im ersten Quartal zwar um 4 Prozent auf 1,32 Millionen Tonnen zu, deutlich niedrigere Kraftstoffmargen belasteten jedoch das Ergebnis. Das Unternehmen begründete den Margendruck mit den infolge des Nahostkonflikts gestiegenen Notierungen für Mineralölprodukte. Auch für das Gesamtjahr 2026 rechne man mit Retail-Margen unter dem Niveau des Vorjahres.