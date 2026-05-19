OMV-Hauptversammlung: Anlegervertreter appellieren an Aktivisten

Schreiduelle, Transparente und Störaktionen, die mit dem – provozierten – Hinaustragen von Aktivisten durch die Ordnungsdienste endeten. Die Hauptversammlungen (HV) der OMV waren für diverse Umwelt und Polit-Aktivisten in den vergangenen Jahren ein Pflichttermin. Die HVs von Österreichs größtem Industrie-Unternehmen im Vienna Congress & Convention Center (vormals Wiener Messe) wurden immer wieder lautstark unterbrochen, was die anwesenden Aktionäre hörbar nervte.

Am 27. Mai ist es wieder so weit, der Öl-, Gasund Chemiekonzern lädt ab 10 Uhr zur HV ein. Der Interessensverband für Anleger (IVA) ersucht die Aktivisten nun im Vorfeld der Veranstaltung, von Störaktionen abzusehen, um eine „sachliche und friedliche Diskussion der Aktionäre“ zu ermöglichen.

Aktionärsdemokratie

Man habe grundsätzlich große Verständnis für das Austragen von Meinungsverschiedenheiten. Kritik und Hinterfragen seien wesentliche Elemente einer funktionierenden Aktionärsdemokratie, Kundgebungen und Proteste im örtlichen Umfeld einer HV grundrechtlich gesichert.