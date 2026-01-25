Meinl-Reisinger am Golf unterwegs in wirtschaftlicher Mission

Nach den jüngsten Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump in der Grönland-Frage und anderen schwelenden Handelskonflikten, etwa mit China, bemühen sich EU-Vertreter intensiver um neue Handelspartner in aller Welt. So sollte am Dienstag ein EU-Handelspakt mit Indien von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Neu Delhi unterzeichnet werden. Und auch Österreichs Außenministerin Beate Meinl-Reisinger ist in wirtschaftlicher Mission unterwegs.

Heuer führt sie ihre erste mehrtägige Reise außerhalb Europas ab Montag in die Golfregion. Oman, Saudi-Arabien und Abu Dhabi sind die Ziele. Die Region zählt zu den dynamischsten Wachstumsräumen weltweit. Meinl-Reisinger sagte im Vorfeld: „Die Weltordnung befindet sich im Umbruch. Gerade deshalb ist es entscheidend, dass Österreich seine internationalen Partnerschaften breit aufstellt, neue Märkte erschließt und Wirtschaftschancen für österreichische Unternehmen schafft. Die Golfregion ist ein wichtiger Partner für unsere Exportwirtschaft. Deshalb vertiefen wir unsere Zusammenarbeit, um mehr Chancen für österreichische Unternehmen zu eröffnen.“ Insbesondere die Kontaktpflege in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate ist für Österreich von Bedeutung. Die Abu Dhabis sind über ihre staatliche Erdölgesellschaft ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) mit 24,9 Prozent an der OMV beteiligt und damit hinter der heimischen Staatsholding ÖBAG zweitwichtigster Aktionär und auch im Stimmverhalten mit Österreich vertraglich verbunden („syndiziert“). Da noch immer eine neuer OMV-Chef gesucht wird, der die Nachfolge von Alfred Stern antritt, und Großaktionär ADNOC ein Mitspracherecht hat, dürfte dem Treffen von Meinl-Reisinger mit Sultan Ahmed Al Jaber in Abu Dhabi größere Bedeutung zukommen. Al Jaber ist nicht nur Regierungsmitglied in Abu Dhabi sondern leitet als CEO auch die ADNOC. Neben der langjährigen Partnerschaft wurde im Vorjahr unter Stern und Al Jaber auch ein neuer 60-Milliarden-Dollar-Konzern aus der Taufe gehoben, der aus der Fusion von Borealis (OMV) und Borouge (ADNOC) hervorgeht.