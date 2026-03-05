OLG Wien: Telefonierverbot für René Benko ist rechtswidrig

Signa-Gründer René Benko sitzt nun bald 14 Monate in U-Haft. Erfolgserlebnisse in Zusammenhang mit seinen Enthaftungsanträgen blieben bisher aus. Schlimmer noch. Das Oberlandesgericht (OLG) Wien hat kürzlich die Rechtmäßigkeit der U-Haft in einem 110 Seiten starken Beschluss bestätigt.

Jetzt hat sein Verteidiger Norbert Wess einen kleinen Sieg erzielt. Das Landesgericht für Strafrechtssachen Wien und die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) haben Benkos Grundrechte verletzt. Im Mai 2025 hatte die WKStA die Besuchs- und Gesprächserlaubnis Benkos mit seiner Frau Natalie widerrufen. Die WKStA stellte sich gegen eine Telefoniererlaubnis, weil Nathalie Benko Mitangeklagte war. (Sie wurde freigesprochen).

Selbst bei Erteilung einer „überwachten Telefonerlaubnis, könne angesichts des dringenden Tatverdachts (…) und der äußerst hohen kriminellen Energie René Benkos (…) nicht gewährleistet werden, dass ein ,Überwacher’ überhaupt erkennen könnte, bei welchen Gesprächsinhalten sich die Gefahr der Begehung im Rahmen einer betrügerischer Krida oder sonstigen Vermögensdelikte ergeben könnte“.