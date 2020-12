OGH bestätigt Urteil über gesetzwidrige Gebühren bei easybank

Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat bestätigt, dass Gebühren der BAWAG-Marke easybank teilweise gesetzwidrig sind. Das teilte der Verein für Konsumenteninformation (VKI), der im Auftrag des Sozialministeriums gegen mehrere Klauseln in den Geschäftsbedingungen der Online-Bank geklagt hatte, am Freitag mit. Betroffene Kunden könnten die bezahlen Gebühren nun zurückfordern, hieß es vom VKI.

Unzulässiges Sperrentgelt

So hatte die easybank in den Geschäftsbedingungen für die Kreditkarte ein "Abrechnungsentgelt Todesfall" in der Höhe von 150 Euro festgelegt. Diese so wie auch eine Gebühr für die "Rechtsfallbearbeitung" über 100 Euro wurden vom OGH als unzulässig aufgehoben.