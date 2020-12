Die letzten Stunden der Bank

Im Bereich der Holding habe es vor Schließung der Commerzialbank jedenfalls „keine Versuche gegeben“, noch rasch veranlagte Gelder zurückzuholen, so Rucker. Neben der Energie Burgenland (EB), die als Aktiengesellschaft auch innerhalb der Holding eine Teilautonomie genießt und rund fünf Millionen Euro bei der Commerzialbank verloren hat, habe nur eine weitere Landesgesellschaft Geschäftsbeziehungen zur Commerzialbank unterhalten:

Die Burgenländische Risikokapital Management hatte auf einem Girokonto ein Guthaben von 22.000 Euro, dieses Geld sei von der Einlagensicherung gedeckt.

Was den Informationsfluss am Tag vor dem Aus der Bank betrifft, deckte Rucker den Abend ab – Landesamtsdirektor Reiter den Nachmittag. Reiter bestätigte eine frühere Aussage von Bezirkshauptfrau Franziska Auer, die ihn am späten Nachmittag von einer Selbstanzeige von Ex-Bankchef Martin Pucher informierte. Reiter hat bei Landespolizeidirektor Martin Huber nachgefragt (der wusste nichts von einer Selbstanzeige) und Doskozils Bürochef Herbert Oschep und die für die Finanzabteilung des Landes zuständige Marlies Stubits informiert.

Rucker sagte, Doskozil habe ihn kurz nach 21 Uhr telefonisch über „Probleme“ bei der Bank in Kenntnis gesetzt. Danach hat Rucker den Finanzchef der Holding, den EB-Vorstand und den Chef der Wirtschaftsagentur des Landes kontaktiert. Einen Auftrag Doskozils, Gelder abzuziehen, habe es „nie gegeben“.