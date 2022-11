Österreichs einziger Schallplattenproduzent eröffnete neues Werk

Trend zur Platte

Rasch stieg die Nachfrage und so wurden bald nach 2017 an die 120.000 Platten pro Jahr gepresst. Nach einer Delle wegen der Corona-Pandemie zog die Nachfrage nun aber wieder so stark an, dass eine Kapazitätserweiterung nötig war. Als strategischer Partner stieg das Eisenerzer Musiklabel Napalm Records ein und kaufte 20 Prozent der Anteile am Unternehmen. Mit den neuen finanziellen Mitteln wurde das Werk in nur rund 500 Meter Entfernung des ersten Firmensitzes in neun Monaten Bauzeit errichtet.

Ab Ende Dezember stehen dann statt einer Presse drei Maschinen, gebaut in Schweden, zur Verfügung, die die Produktion von über 300.000 Stück im Jahr 2021 auf knapp eine Million im kommenden Jahr in die Höhe schrauben sollen. Die Auftragsbücher sind bis Ende März voll, so Wendler, der von einem "Meilenstein in der Firmengeschichte" spricht.