Sechs österreichische Unis in Top 500 des Shanghai-Rankings

Im aktuellen "Academic Ranking of World Universities", das jährlich von der Jiaotong-Universität Shanghai erstellt wird, haben es heuer sechs österreichische Universitäten in die Top 500 geschafft. Das sind um zwei mehr als im Vorjahr. Beste heimische Hochschule ist die Uni Wien, die wie im Vorjahr auf den Rängen 101-150 gelistet wird (ab Rang 101 wird in 50er-Schritten gerankt, ab 201 in 100er-Schritten, Anm.). Aus Österreich sind außerdem die Medizin-Uni Wien, die Uni Innsbruck und die Technische Universität (TU) Wien (alle 201-300) sowie die Medizin-Unis Graz und Innsbruck (beide 401-500) unter den besten 500 gelistet. Die drei letztgenannten Hochschulen sind dabei gegenüber dem Vorjahr um je eine Hundertergruppe aufgestiegen.

US-Hochschulen an der Spitze Angeführt wird die Bestenliste schon traditionell von den US-Unis Harvard, Stanford und dem Massachusetts Institute of Technology (MIT). Beste europäische Uni ist mit Rang 4 erneut die University of Cambridge (Großbritannien), gefolgt von Berkeley und - als zweite britische Uni in den Top 10 - Oxford auf Rang 6. In den Top 10 gelandet sind noch die US-Uni Princeton, die Columbia University, das California Institute of Technology (Caltech) und die University of Chicago. Beste kontinentaleuropäische Hochschule ist wieder die Universität Paris-Saclay (Rang 13), gefolgt von der ETH Zürich (22). Beste deutsche Hochschulen sind laut Ranking die Universität München (42) und die TU München (45).