Österreich wirbt um Touristen: Wien schon Nummer 3 bei Chinesen

Bundeskanzler Kurz hatte am Montag bei einem Auftritt in der Reihe "Talk with World Leaders" des TV-Senders Phoenix nach eigenen Angaben vor allem Österreich als Tourismusziel beworben. "Das ist auch eine Facette dieser Reise", so Kurz danach zu österreichischen Journalisten. Phoenix ist ein Sender in Hongkong, der sich vor allem an Auslandschinesen wendet. Er erreicht laut Bundeskanzleramt rund 500 Millionen Zuseher.

Wintertourismus stärken

Ziel sei es nun auch, über die Olympischen Winterspiele 2022, die in Peking und Umgebung stattfinden werden, "den Wintertourismus" zu stärken.

Einerseits will Österreich Peking bei der Planung, Organisation und Austragung des Großereignisses unterstützen, andererseits wittern österreichische Firmen wie der Lifthersteller Doppelmayr sowie die Ski- und Winterbekleidungsindustrie ein gehöriges Potenzial, wenn in China neuen Skigebiete erschlossen werden. Zudem will auch Staatspräsident Xi Jiping seine Landsleute animieren, mehr Wintersport zu betreiben.

Nach seinem Treffen mit Xi ortete Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei diesem ein geradezu "emotionales Interesse" am Skisport. Obwohl Chinas Präsident diesen selbst offenbar gar nicht ausübe. Doch sind die zahlungskräftigen wintersportbegeisterten Chinesen der Zukunft natürlich auch potenzielle Gäste in Österreichs Skigebieten.