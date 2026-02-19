Über Vorkriegsniveau: Österreichs Exporte in die Ukraine gestiegen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Vier Jahre nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine zieht die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) eine bemerkenswerte Zwischenbilanz. Die heimischen Warenexporte sind im Vorjahr nicht nur um geschätzte 16,7 Prozent gestiegen, sondern haben auch das Vorkriegsniveau klar übertroffen. Die rund 200 vor Ort vertretenen österreichischen Niederlassungen halten dem Markt weitgehend die Treue. Das Exportvolumen kletterte 2025 laut WKÖ-Schätzungen auf rund 770 Mio. Euro. Damit liegen die Ausfuhren deutlich über dem Wert des letzten Friedensjahres 2021, als Waren im Wert von rund 621 Mio. Euro in die Ukraine geliefert wurden. Der Warenaustausch bewegt sich damit trotz der anhaltenden Kampfhandlungen in einer ähnlichen Größenordnung wie das Geschäft mit Zukunftsmärkten wie den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Robuste Entwicklung Als Hauptgrund für den Anstieg nennt der Wirtschaftsdelegierte in Kyjiw (Kiew), David Bachmann, eine "überraschend robuste wirtschaftliche Entwicklung", die von einer starken Binnennachfrage getrieben werde. Während die ukrainische Wirtschaft 2025 um zwei Prozent wuchs, prognostiziert der Internationale Währungsfonds (IWF) für heuer ein Plus von 4,5 Prozent. "Der Wiederaufbau ist nicht Zukunftsmusik, sondern findet seit vier Jahren statt", betont Bachmann. Österreichische Betriebe liefern vor allem dringend benötigte Güter wie pharmazeutische Produkte, Generatoren und Maschinen. Großes Potenzial besteht zudem beim Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, insbesondere bei der Bahn, sowie im Energiesektor. Hier ist österreichisches Know-how etwa bei dezentralen Kleinkraftwerken gefragt, die weniger anfällig für Angriffe sind.