Reiselust seit Corona gestiegen: Ferienwohnungen boomen

In Österreich ist die Reiselust inzwischen deutlich gestiegen. Telefonkonferenzen sind Teil des Alltags geworden und sparen so manche Geschäftsreise ein. Ferienwohnungen sind beliebter denn je. Dank Förderungen, die teils als Überförderung kritisiert werden, gibt es den Großteil der Betriebe auch heute noch.

Massive Förderungen retteten viele Betriebe

"Da war die Förderung schon großzügig - die Kritik, dass es zu einer Überförderung kam, ist nicht ganz ungerechtfertigt", so der Branchenkenner. "Da haben wir viele Unternehmen gerettet, da waren auch Unternehmen, die durchaus vielleicht in den nächsten Jahren in den Konkurs schlittern - und einige andere, die es auch ohne Hilfe überstanden hätten." Fritz hat Einblick in viele Hotelbilanzen: "Oft schaut die GuV (Gewinn- und Verlustrechnung, Anm.) in der Pandemie besser aus als danach."

Doch in der Krise habe schnell gehandelt werden müssen und eine Differenzierung nach Wirtschaftskraft sei nicht möglich gewesen, betonte der Tourismusexperte. "Es musste sehr rasch ausgezahlt werden - es ist sehr schwierig, da treffsicher zu sein", strich er hervor. In der späteren Phase hätte man dann schon einiges besser machen können: Auf den Umsatzersatz im November/Dezember 2020 hätte man seiner Meinung nach verzichten können, aber ein perfektes System aufzustellen, sei in der Krise nicht möglich gewesen. "Viel Überförderung ist mit dem Umsatzersatz passiert, im Jänner 2021 hat es ihn dann nicht mehr gegeben."