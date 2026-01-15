Führungswechsel: Neue Chef-Statistikerin in der Nationalbank

Regina Fuchs übernahm mit Jahresanfang die Leitung der Hauptabteilung Statistik in der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) und ist damit die zweite der drei im Vorjahr angekündigten Führungskräftewechsel in der Nationalbank. Zuvor leitete die ausgewiesene Statistikexpertin die Direktion Bevölkerung sowie das Austrian Micro Data Center in der Statistik Austria, dessen Aufbau sie seit 2022 maßgeblich mitgeprägt hat. Fuchs studierte Volkswirtschaftslehre und promovierte an der WU Wien in Sozial- und Wirtschaftswissenschaften.

„Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung und werde mich dafür einsetzen, die Statistik- und Datenwelten in öffentlichen Organisationen noch enger zu vernetzen“, so Fuchs. Seitens der Nationalbank heißt es: „Ihre langjährige Erfahrung und ihre analytischen Fähigkeiten werden die OeNB dabei unterstützen, weiterhin präzise und zukunftsweisende Daten für die Geldpolitik und die Wirtschaft zu liefern.“

Nach Gabriela de Raaij, die mit 1. November 2025 die Hauptabteilung Europäische Großbanken- und IT-Aufsicht übernommen hat, und Regina Fuchs wird ab 1. Februar Wolf Heinrich Reuter als neuer Chefökonom folgen. Der deutsche Ökonom löst damit Birgit Niessner ab, die diese Position seit 2021 innehat.