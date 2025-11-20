Mahrer reichte Rücktritt als OeNB-Präsident bisher nicht ein

Nach der Bekanntgabe seines Rückzugs als Präsident des Generalrats der Notenbank (OeNB) hat Harald Mahrer (ÖVP) seinen Posten noch nicht offiziell niedergelegt. Ein entsprechendes Schreiben sei bisher nicht eingegangen, hieß es am Donnerstag aus dem Finanzministerium zur APA. Formal muss der Rücktritt samt Zeitpunkt der Amtsniederlegung beim Finanzministerium eingereicht werden, danach ist Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) am Zug.

Der mittlerweile auch als Chef der Wirtschaftskammer scheidende Mahrer hatte nach heftiger Kritik rund um die Vorgänge bei der WKÖ am 10. November bekannt gegeben, sein Mandat als OeNB-Generalratspräsident zurückzulegen. Er werde den Prozess für eine geordnete Übergabe aufsetzen, der Rücktritt werde dann aber zeitnah erfolgen, sagte er damals vor Journalistinnen und Journalisten.