Rohstoffe: Ölpreis gibt nach, Gold verzeichnet Plus

Die Ölpreise sind am Freitag gefallen. Am Markt zeigte sich eine Gegenbewegung, nachdem die Notierungen im späten Donnerstagshandel zeitweise gestiegen waren. In der Früh wurde ein Barrel (159 Liter) der weltweiten Referenzsorte Brent mit Lieferung im August bei 73,74 US-Dollar gehandelt und damit zwei Prozent tiefer als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im August fiel um 1,5 Prozent auf 70,41 Dollar.

Straße von Hormus im Fokus Zuletzt haben sich die Spannungen im Nahen Osten wieder verstärkt. Ein mutmaßlich iranischer Drohnenangriff auf ein Frachtschiff in der Straße von Hormus stellt das Rahmenabkommen zwischen Washington und Teheran zur Beendigung des Kriegs und Wiederöffnung der Meerenge auf die Probe. Der Vorfall vor der Küste des Omans ereignete sich wenige Stunden, nachdem Irans Revolutionsgarden gewarnt hatten, dass Durchfahrten nur auf von Teheran festgelegten Routen sicher seien. US-Präsident Donald Trump erklärte hingegen am späten Donnerstag, dass die Meerenge offen sei. Nach Einschätzung von Analysten der Dekabank zeigt die vergleichsweise verhaltene Reaktion an den Märkten, dass geopolitische Risiken weiter eingepreist seien. Allerdings könnten aufkommende Spannungen in der Region am Persischen Golf den Handelstag belasten.