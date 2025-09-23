Ökonom: Metaller-Lohnabschluss rettet Tausende Jobs

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der Lohnabschluss in der Metallindustrie deutlich unter der rollierenden Inflation dürfte nach Ansicht des Wifo-Ökonomen Benjamin Bittschi Tausende Arbeitsplätze gerettet haben. Die rasche Einigung angesichts der sehr ernsten Lage in der Branche sei ein "starkes Zeichen der Sozialpartnerschaft", sagte Bittschi am Dienstag im Ö1-Morgenjournal. Allerdings lasse sich der Abschluss nicht eins zu eins auf andere Branchen übertragen.

Die Löhne seien zuletzt tendenziell stärker gestiegen als die Wertschöpfung in der Branche. "Das ist, was kurzfristig geht, aber was man einfach nicht langfristig aufrechterhalten kann, weil sonst gehen eben Arbeitsplätze verloren", sagte Bittschi. Dem Reallohnverlust müsse man "die Arbeitsplatzsicherheit entgegenrechnen und die Gewinner dieses Abschlusses sind vermutlich die Menschen, die ohne einen so niedrigen Abschluss ihren Arbeitsplatz verloren hätten. Das ist natürlich schwer für die Gewerkschaft zu verkaufen, weil niemand davon ausgeht, dass er selbst den Arbeitsplatz verloren hätte, aber das muss man schon sagen, dass über diesen Abschluss eben etliche Tausend Arbeitsplätze, die sehr gut bezahlt sind, im Vergleich eben gehalten werden."

