Metaller-KV: Abschluss schon heute möglich

Die diesjährige Metaller-Lohnrunde könnte im Gegensatz zu jener vor zwei Jahren sehr kurz ausfallen. Der Ernst der Lage sei allen Beteiligten bewusst, wenn man von der Arbeitgeberseite ein brauchbares Angebot bekomme, "dann kann es durchaus auch einen raschen Abschluss geben", sagte ProGe-Bundesvorsitzender Reinhold Binder am Montag vor Beginn der Wirtschaftsgespräche mit allen Fachverbänden der Metallbranche. "Ein Abschluss heute ist durchaus realistisch." Die Lohngespräche finden in einer wirtschaftlich besonders angespannten Lage statt, besonders in der Metallindustrie. "Wir sehen die Kollektivvertragsarbeit als Operieren am offenen Herz", sagte Arbeitnehmer-Verhandlungsführer Binder. Wo für ihn die "Schmerzgrenze" liegt, wollte er nicht beziffern.

Es gehe bei den um 14 Uhr startenden Verhandlungen darum, "Planbarkeit und Sicherheit für die Zukunft zu generieren", sagte Binder. Auf eine konkrete prozentuelle Forderung für die Lohnerhöhung wollen die Gewerkschafter vorerst verzichten. Die Teuerung sei nach wie vor ein großes Problem für die Beschäftigten, aber auch die Energiekosten seien eine große Herausforderung für die Haushalte und insbesondere für die Betriebe.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/MAX SLOVENCIK