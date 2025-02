Ökonom Bonin zu Zöllen: EU muss dort ansetzen, wo es "USA weh tut"

"In einem Jahr werden wir Diskussionen darüber führen, inwieweit wir uns den USA unterwerfen müssen", sagt Bonin, der sich ein schärferes Vorgehen gegen Trumps Drohungen wünscht, bei einer Podiumsdiskussion in Wien.

Durch die Deregulierung in den USA wäre aktuell allgemein eine Debatte darüber entstanden, ob "der Staat überhaupt noch erforderlich ist". Die Privatunternehmen würden etwa staatliche Institutionen immer mehr verdrängen. So würden öffentliche Medien immer mehr durch unregulierte Soziale Medien ersetzt und Kryptowährungen privater Firmen stünden mittlerweile neben den staatlichen Währungen.

Einstimmigkeitsprinzip schwächt Europa

Die größte Schwäche der EU sei die zu geringe Handlungsfähigkeit. "Europa spricht nicht mit einer Stimme", so Bonin, der "Europa first", das heißt vor den Nationalstaaten, fordert.

Zu diesem Zweck müsse man das Einstimmigkeitsprinzip in der Beschlussfassung, das innerhalb der EU immer noch in einigen Bereichen besteht, überdenken. Der Ökonom spricht von einem "großen Reset", in dem bestehende Strukturen verändert werden. Bonin fordert außerdem eine langfristige Planung in Europa, die über eine Legislaturperiode hinausgeht.

Auch in Österreich würden langfristige Visionen fehlen. Und auch der Föderalismus hierzulande sei ein Thema. Vor allem die Bundesländer hätten in der heutigen Zeit Schwierigkeiten ihre Existenz zu rechtfertigen. "Wir brauchen die Länder weniger", so Bonins Einschätzung. So Sei es etwa nicht vertretbar, dass jedes Land sein eigenes Sozialsystem habe.