Intel profitiert von Trumps Druck auf Taiwan

Innerhalb der vergangenen 5 Tage ist der Aktienkurs von US-Chiphersteller Intel um bis zu 25 Prozent in die Höhe geschnellt. Der Grund dafür könnte die Handelspolitik der neuen US-Regierung unter Präsident Donald Trump sein. Weil Computerchips künftig vermehrt "Made in America" sein sollen, üben die USA Druck auf Taiwan aus. Dort sitzt mit TSMC der weltweit größte Chiphersteller. Um Zölle beim Import in die USA zu vermeiden, könnte TSMC dazu gezwungen sein, seine Produktion in den Staaten auszubauen. Hier kommt Intel ins Spiel.