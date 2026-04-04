KV-Abschlüsse auf Dauer unter Inflationsrate? "Lebt hinterm Mond"
Der Präsident des Gewerkschaftsbunds (ÖGB), Wolfgang Katzian, lehnt weitere Lohnzurückhaltung bei künftigen Kollektivvertragsverhandlungen ab. Von seiner Seite aus gebe es dafür keine Bereitschaft mehr, sagte er im Interview mit der Kleinen Zeitung.
"Wir haben Krisenabschlüsse in Krisenbranchen gemacht, aber plötzlich waren alle Branchen Krisenbranchen", meinte er. Gleichzeitig hätten etwa Banken "richtig super verdient in den letzten Jahren."
KV-Abschlüsse unter Inflationsrate? "Lebt hinterm Mond"
Wer glaube, dass KV-Abschlüsse unterhalb der Inflationsrate zum Dauerzustand werden, "lebt hinterm Mond", meinte der ÖGB-Präsident. "Wir haben überall automatische Indexierungen, dort läuft alles weiter. Nur bei Arbeitnehmern sagt man, sie sollen sich zurückhalten. Das wird nicht funktionieren." Würde Konsumzurückhaltung durch stagnierende Löhne weiter zunehmen, habe das schließlich auch negative Folgen für Unternehmer, die sich ihre Kundschaft dann "aufzeichnen" könnten, so Katzian.
Im Vorjahr gab es etwa in der Metallindustrie einen "Krisenabschluss" unter der Inflation; der bereits beschlossene Abschluss der Beamtengehälter war nochmals aufgeschnürt worden.
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