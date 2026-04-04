KV-Abschlüsse auf Dauer unter Inflationsrate? "Lebt hinterm Mond"

Der Präsident des Gewerkschaftsbunds (ÖGB), Wolfgang Katzian, lehnt weitere Lohnzurückhaltung bei künftigen Kollektivvertragsverhandlungen ab. Von seiner Seite aus gebe es dafür keine Bereitschaft mehr, sagte er im Interview mit der Kleinen Zeitung.

"Wir haben Krisenabschlüsse in Krisenbranchen gemacht, aber plötzlich waren alle Branchen Krisenbranchen", meinte er. Gleichzeitig hätten etwa Banken "richtig super verdient in den letzten Jahren."