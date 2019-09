OECD warnt: Größte Wirtschaftsflaute seit Finanzkrise

Die Industrieländer-Organisation OECD erwartet im laufenden Jahr das niedrigste Wachstum der Weltwirtschaft seit der globalen Finanzkrise. "Die Aussichten werden zunehmend fragil und unsicher", heißt es in dem am Donnerstag in Paris veröffentlichten Konjunkturausblick der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ( OECD).

Vor allem der Handelskonflikt zwischen den USA und China belastete die Wirtschaft. "Die weltweiten Aussichten haben sich weiter eingetrübt", sagte OECD-Chefvolkswirtin Laurence Boone. " Handelskonflikte und politische Spannungen befeuern die Gefahr eines anhaltend schwachen Wachstums." Bisher habe vor allem die Industrie unter den Handelskonflikten gelitten.