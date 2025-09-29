Aus für ÖBB-Nachtzug zwischen Wien und Paris

Der Nachtzug zwischen Wien und Paris fährt nur noch bis Mitte Dezember.

Das französische Verkehrsministerium habe die Finanzhilfe an die Bahngesellschaft SNCF für den Betrieb der Nachtzüge Wien-Paris und Berlin-Paris für das Jahr 2026 eingestellt, teilten die ÖBB am Montag mit und bestätigte damit Medienberichte aus der vergangenen Woche.