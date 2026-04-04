ÖBB-Güterverkehr Rail Cargo fährt noch höhere Verluste ein

Clemens Först, einer der drei Vorstände der Rail Cargo Group (RCG), verabschiedet sich nach zehn Jahren schon Ende April. Bei den desaströsen Ergebnissen des Schienengüterverkehrs dürfte ihm die Lust, den Vertrag bis zum Ablauf Ende 2026 durchzustehen, vergangen sein.

Im Vorjahr ist die 6.000 Mitarbeiter große RCG, die seit Jahren grobe Probleme hat, noch tiefer in die roten Zahlen gefahren. Das operative Minus dürfte sich verdoppelt haben und für 2025 in der Größenordnung von rund 45 bis 50 Millionen (Ebit) liegen. Die ÖBB kommentieren derzeit keine Zahlen und verweisen auf ihre Bilanzpressekonferenz in zwei Wochen.

Dazu kommen noch rund 80 Millionen Euro an Wertberichtigungen von Firmen-Beteiligungen. Der Großteil davon dürfte mit 20 Millionen Euro auf die Rail Cargo Hungaria entfallen, die 2008 um 400 Millionen Euro als MAV-Cargo zu teuer erstanden wurde. Weitere Abschreibungen entfallen auf Agrarlogistik-Unternehmen und Terminal-Beteiligungen.

Sodass in der Bilanz des ÖBB-Teilkonzerns insgesamt ein Minus von bis zu 130 Millionen Euro anfallen dürfte. Mit den Wertberichtigungen wurden jetzt angeblich alle Altlasten bereinigt.

Die RCG hat in Österreich immer schlecht performt, das Auslandsgeschäft rettete die Ergebnisse. Doch international läuft’s seit zwei Jahren auch nicht mehr gut. Europas Güterverkehr steht stark unter Druck. „Die industrielle Rezession, der Wettbewerb mit der Straße und hier insbesondere der hohe Strompreis sind die Gründe dafür“, sagt ÖBB-Sprecherin Gabi Zornig. Die RCG ist der zweitgrößte Bahnlogistiker Europas. Die hohen Spritpreise motivieren die Unternehmen derzeit aber noch nicht zum Umstieg von der Straße auf die Schiene.

Die RCG hätte, meinen Insider, schon längst einen starken Partner gebraucht. Auch für heuer lässt der Aufschwung der Industriekonjunktur auf sich warten. Mit dem internen Wettbewerbsprogramm „Phönix“ sollen daher Kosten um 15 Prozent gesenkt und defizitäre Produkte eingestellt werden. Der Vorstand wird auf zwei Mitglieder verkleinert. Mitarbeiter, die ihren Posten verlieren, werden über den internen Jobmarkt auf andere Arbeitsplätze vermittelt. Denn in Summe müssen die ÖBB nach wie vor 5.000 Jobs im Jahr nachbesetzen.

Mit der Gesamtbilanz haben die ÖBB aber noch einmal Glück. Vor allem dank zweier Einmaleffekte sollte das Konzernergebnis nicht ins Minus rutschen.