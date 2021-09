ÖBAG-Chefin wird Aufsichtsratsvorsitzende bei BIG und ARE

Die interimistische Chefin der staatlichen Beteiligungsholding ÖBAG Christine Catasta, übernimmt den Vorsitz im Aufsichtsrat der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) sowie bei deren Tochter ARE (Austrian Real Estate), wie die Österreichischen Beteiligungs AG am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte. Sie tritt damit auch dort die Nachfolge des umstrittenen Ex-ÖBAG-Chefs Thomas Schmid an.