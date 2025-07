Der Banker ist – anders als die meisten seiner Branchenkollegen – ein Befürworter der strengeren Kreditvergaberegeln und verteidigt die Finanzmarktaufsicht.

KURIER: Die Oberbank hatte ein gutes erstes Quartal. Ich nehme an, dass auch das zweite Quartal, das in Bälde publiziert wird, erfreulich verlaufen ist. Sie waren zuletzt optimistischer als die Wirtschaftsforscher. Ist die konjunkturelle Talsohle wirklich durchschritten?

Franz Gasselsberger: Die Talsohle ist auf jeden Fall durchschritten. Mit den Wirtschaftsforschern habe ich es nicht so. Ich verlasse mich lieber auf das, was mir meine Kunden sagen. Da sieht man, dass der Auftragseingang und die Gewinn-Erwartungshaltung für das heurige Jahr insgesamt wieder besser geworden sind. Und der wichtigste Indikator ist für uns die Kreditnachfrage. Wir werden im Kommerzkreditgeschäft so ein gutes Jahr haben wie schon lange nicht mehr und auch die Nachfrage nach Wohnbaukrediten ist so stark wie schon lange nicht mehr. Das würden die Unternehmen und die Privaten ja nicht tun, wenn sie nicht eine positive Zukunftserwartung hätten.

Das Bankgeschäft hat immer zwei Seiten. Sinken die Zinsen, schmälert das den Zinsertrag, steigt aber die Kreditnachfrage und die Investitionsbereitschaft …

Ja, und spannend ist auch, dass trotz der gesunkenen Zinsen die Sparquote so hoch ist. Das hängt damit zusammen, dass das Veranlagungsangebot für die Sparer und diejenigen, die vorsorgen möchten, so reichhaltig ist, wie fast noch nie. Es gibt einen wirklich starken Trend zu persönlicher, privater Vorsorge. Die Versicherungs- und Vorsorgeprodukte eilen von Rekord zu Rekord. Viele Menschen sind zum Schluss gekommen, dass die gesetzliche Pensionsvorsorge, so wie sie jetzt besteht, in Diskussion kommen wird.