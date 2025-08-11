Nvidia und AMD beteiligen offenbar Staat an China-Einnahmen
Zwischen der US-Regierung und den zwei großen US-Chiphersteller Nvidia und Advanced Micro Devices (AMD) gibt es offenbar einen besonderen "Deal". Wie Financial Times, die Finanznachrichtenagentur Bloomberg und die New York Times berichten, sind die Unternehmen bereit, 15 Prozent ihrer Einnahmen aus dem Geschäft mit China an den US-Fiskus zu zahlen.
Beide Unternehmen dürfen seit kurzem wieder Hochleistungschips in die Volksrepublik ausführen. Laut New York Times könnte die Vereinbarung über die Umsatzbeteiligung dem Staat mehr als zwei Mrd. Dollar (rund 1,7 Mrd. Euro) einbringen.
Der Chef von Nvidia, Jensen Huang, soll sich bereits am Mittwoch mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus getroffen haben und zugestimmt haben, einen Teil der Einnahmen aus dem Chip-Geschäft mit China an die Regierung abzugeben. Eine "sehr ungewöhnliche Vereinbarung", wie die NYT schrieb.
Exportbeschränkungen schon lange Thema
Die USA hatten bereits unter Präsident Joe Biden unter Berufung auf die nationale Sicherheit strenge Exportbeschränkungen für leistungsstarke Chips nach China verhängt. Für die US-Unternehmen ist die Volksrepublik aber ein wichtiger Markt.
Nvidia entwickelte deshalb speziell den etwas weniger leistungsfähigen KI-Chip "H20". Im Juli erklärte der Konzern, die US-Regierung habe den Verkauf des "H20" nach China erlaubt. Den Medienberichten vom Sonntag zufolge ließ diese Erlaubnis aber auf sich warten. Erst nach dem Treffen zwischen Huang und Trump habe das Handelsministerium damit begonnen, die Genehmigungen für den Verkauf zu gewähren.
Vor dem Hintergrund eines weltweiten Bedarfs an Hochleistungschips für KI-Anwendungen war Nvidia vor rund einem Monat zum wertvollsten Unternehmen der Welt aufgestiegen: Der Konzern erreichte als erstes Unternehmen vier Bio. Dollar Marktwert.
