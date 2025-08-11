Nvidia und AMD beteiligen offenbar Staat an China-Einnahmen

Zwischen der US-Regierung und den zwei großen US-Chiphersteller Nvidia und Advanced Micro Devices (AMD) gibt es offenbar einen besonderen "Deal". Wie Financial Times, die Finanznachrichtenagentur Bloomberg und die New York Times berichten, sind die Unternehmen bereit, 15 Prozent ihrer Einnahmen aus dem Geschäft mit China an den US-Fiskus zu zahlen.

Beide Unternehmen dürfen seit kurzem wieder Hochleistungschips in die Volksrepublik ausführen. Laut New York Times könnte die Vereinbarung über die Umsatzbeteiligung dem Staat mehr als zwei Mrd. Dollar (rund 1,7 Mrd. Euro) einbringen.

Der Chef von Nvidia, Jensen Huang, soll sich bereits am Mittwoch mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus getroffen haben und zugestimmt haben, einen Teil der Einnahmen aus dem Chip-Geschäft mit China an die Regierung abzugeben. Eine "sehr ungewöhnliche Vereinbarung", wie die NYT schrieb.