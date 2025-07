Produktionsengpässe bei Nvidia: Chipexporte nach China stocken

Der US-Konzern habe seine chinesischen Kunden darüber informiert, dass seine Vorräte an H20-Chips begrenzt seien, berichtete die Tech-Publikation "The Information" am Samstag unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Am Montag kündigte Nvidia die Wiederaufnahme der Ausfuhren an, nachdem die US-Regierung mit China zu einer Übereinkunft kam. Huang erklärte am Mittwoch, die Lieferung der H20 werde in den kommenden Monaten hochgefahren.