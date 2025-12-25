Für 20 Milliarden Dollar: Nvidia kauft offenbar KI-Chip-Entwickler Groq

Nvidia will einem Medienbericht zufolge für 20 Mrd. Dollar (16,97 Mrd. Euro) den Entwickler von KI-Beschleunigerchips Groq übernehmen. Das berichtete der US-Sender CNBC am Mittwoch. Die Übernahme solle in bar erfolgen.

Die Transaktion wäre die größte Übernahme von Nvidia seit dem 6,9 Mrd. Dollar schweren Kauf von Mellanox Technologies. Groq ist ein von Jonathan Ross gegründetes Chip-Start-up, das sich auf KI-Inferenzchips spezialisiert hat.