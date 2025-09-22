Nvidia steigt groß bei OpenAI ein: Rekordhoch für Aktie

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Nvidia will zu einem der größten Anteilseigner von OpenAI aufsteigen. Der weltweit führende Anbieter von KI-Prozessoren werde sich mit bis zu 100 Mrd. Dollar (85,2 Mrd. Euro) an dem ChatGPT-Entwickler beteiligen, kündigten die beiden Unternehmen am Montag an. Außerdem wollten sie gemeinsam neue Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) mit einem Strombedarf von zehn Gigawatt aufbauen. Details der Kooperation würden in den kommenden Wochen geklärt. Nvidia steigt bei OpenAI ein: Aktie auf Rekordhoch "Am Anfang steht die Rechenleistung", sagte OpenAI-Chef Sam Altman. "Rechenzentren bilden die Basis für die Wirtschaft der Zukunft." Gemeinsam mit Nvidia wolle sein Unternehmen die Grundlage für Durchbrüche in der KI-Entwicklung schaffen und die Verbreitung dieser Technologie vorantreiben.

Nvidia hatte sich vor rund einem Jahr mit 6,6 Mrd. Dollar an einer Finanzierungsrunde von OpenAI beteiligt. Die angekündigten 100 Mrd. Dollar kämen zu den bisherigen Investitionen hinzu, erläuterte Konzernchef Jensen Huang in einem TV-Interview. Nvidia-Aktien stiegen daraufhin um bis zu 4,5 Prozent auf ein Rekordhoch von 184,55 Dollar. "Rückgrat für nächste Generation der KI-Infrastruktur" "Durch die Partnerschaft mit OpenAI und die gemeinsame Entwicklung von Hard- und Software stellt Nvidia sicher, dass seine Prozessoren auch das Rückgrat für die nächste Generation der KI-Infrastruktur bilden", sagte Analyst Matt Britzman vom Brokerhaus Hargreaves Lansdown. Er rechne mit einem Umsatzschub für den Chip-Konzern. "Jedes zusätzliche Gigawatt an Rechenleistung bedeutet ungefähr 50 Mrd. Dollar Umsatz", rechnete der Experte vor.