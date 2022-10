Nutzer von smarter Haushaltstechnik seit 2020 fast verdoppelt

Auch mit dem Internet verbundene Accessoires, sogenannte "Wearables" wie Smart-Watches, Safety Tracker oder smarte Kopfh√∂rer wurden in den vergangenen zwei Jahren h√§ufiger erworben. Laut Statistik Austria werden die kleinen, direkt am K√∂rper tragbaren Ger√§te inzwischen von mehr als einem Viertel (27 Prozent) der befragten Personen verwendet, was einer Zunahme um rund 10 Prozentpunkte gegen√ľber 2020 entspreche.

Immer weniger Offliner

Generell verfestigt sich die Internetnutzung in √Ėsterreich laut Statistik Austria auf hohem Niveau. So nutzten hierzulande knapp 6,3 Mio. Menschen im Alter von 16 bis 74 Jahren das Internet in den letzten drei Monaten vor der Erhebung, die von April bis Juli durchgef√ľhrt wurde. Das entspricht rund 94 Prozent in dieser Altersgruppe und bedeutet eine leichte Zunahme von 1,1 Prozent gegen√ľber dem Vorjahr. Der Gro√üteil (rund 76 Prozent) nutzt das Internet dabei mehrmals t√§glich. Bei den 16- bis 24-j√§hrigen liegt der Anteil sogar bei rund 95 Prozent. 82 Prozent sind zumindest einmal pro Tag online.