NoVA-Rückvergütung: Steuerberater warnen Regierung

Mit dem Betrugsbekämpfungsgesetz in der aktuellen Form könnte sich die Regierung rechtliche Probleme einhandeln, warnt die Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in einer Stellungnahme zur geplanten Streichung der NoVA-Rückvergütung. "Die aktuell vorgesehene Regelung würde nicht nur den grenzüberschreitenden Fahrzeughandel wirtschaftlich verunmöglichen - es käme gerade beim Leasing auch zu einer Inländerdiskriminierung", sagt Roman Haller, Steuerberater bei BDO. Ein österreichischer Verkäufer wäre bei einem Fahrzeugverkauf im Ausland benachteiligt, da er zum Nettorestwert des Fahrzeuges die bei der Anschaffung entrichtete NoVA hinzurechnen müsste - und damit nicht wettbewerbsfähig wäre, erklärte Haller, der die Stellungnahme für die Kammer mitverfasst hat.

Inländerdiskriminierung Beim Fahrzeugleasing komme es durch den aktuellen Gesetzesentwurf zu einer Inländerdiskriminierung: Inländische Leasinggesellschaften müssten auch künftig die volle NoVA entrichten. Bei einem Verkauf der Leasingrückläufer in das Ausland bekämen sie kein Geld mehr zurück. Ausländische Unternehmen könnten hingegen die NoVA aliquot zur Benutzungsdauer des Fahrzeuges in Österreich bezahlen - und damit Leasing-Rückläufer im Vergleich zu inländischen Anbietern mit einem finanziellen Vorteil in das Ausland verkaufen. Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes Um hier nicht benachteiligt zu sein, müssten heimische Gesellschaften das Leasing über ein ausländisches Tochterunternehmen abwickeln. Für die Kammer ist diese Regelung "mit hoher Wahrscheinlichkeit als gleichheits- und verfassungswidrig anzusehen, da vergleichbare Konstellationen - das Leasing durch einen in- und ausländischen Leasinggeber – steuerlich völlig unterschiedlich behandelt werden und im Ergebnis eine Inländerdiskriminierung herbeigeführt wird."