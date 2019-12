Niedrigzinsen: Heimische Sparer haben fünf Milliarden Euro verloren

In Osteuropa wird mehr gespart

In Mittelosteuropa wird heuer mehr gespart als vor fünf Jahren. Das geht vor allem auf gestiegene Haushaltseinkommen, neue Jobs und einer stärker empfundenen Notwendigkeit, für Notfälle vorzusorgen, zurück. Oft bringt das wegen der Niedrigzinsen negative Renditen.

Die Sparmeister der CEE-Region waren auch 2019 wieder die Österreicher, die im Durchschnitt pro Monat 259 Euro zur Seite legten, gefolgt von den Slowaken (111 Euro) und den Tschechen (106 Euro), wie aus der von IMAS in Österreich, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Serbien, Kroatien und Rumänien durchgeführten Umfrage hervorgeht. Den größten Anstieg hätten in den vergangenen Jahren Tschechen, Rumänen und Österreicher mit je plus 40 Prozent verzeichnet, so die Erste Group. Den geringsten Zuwachs hat es in Kroatien (monatliche Sparsumme 2019: 62 Euro) mit plus 5 Prozent und in Serbien (40 Euro) mit plus 14 Prozent gegeben.