Niedrigst-Lohnsektor bietet so gut wie kein Homeoffice an

Knapp ein Viertel der Berufstätigen hat die Möglichkeit zu Homeoffice, wobei die Verteilung sehr ungleich ist: In der Gehaltsklasse über 3.100 Euro monatlich ist Arbeit von zu Hause aus bei fast jedem zweiten Job möglich, in der niedrigsten Gehaltsklasse bei weniger als zwei Prozent, so das auf Arbeitsmarktdaten spezialisierte Unternehmen Nejo nach der Analyse von über 27.000 aktuellen Stellenanzeigen.

Demnach ist am Arbeitsmarkt derzeit die Berufsausbildung deutlich gefragter als ein Studium, insbesondere höhere akademische Abschlüsse würden selten explizit gefordert. 36 Prozent der untersuchten Stellenanzeigen setzten eine abgeschlossene Lehre voraus - mehr als doppelt so viele wie jene, die ein abgeschlossenes Studium verlangen (16 Prozent).